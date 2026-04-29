Erdoğan, basın özgürlüğünden bahsediyordu: Partililer ile gazeteciler arasında tartışma

AKP'nin grup toplantısında gazetecilere ayrılan basın locasında, partililerin slogan atmasıyla partililer ile Erdoğan'ı takip eden gazeteciler arasında gerilim yaşandı.

Erdoğan'ın konuşmasını dinleyerek not alan gazetecilerin tam arkasında yer alan partililer "Gençlik burada, reisinin yanında" sloganları atınca, gazeteciler partilileri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyamadıkları" gerekçesiyle uyardı.

Ardından bir partili gazetecilere yönelik, "Reis konuşuyor, dinlemeyecek miyiz, burada olmayacak mıyız? Sesini kıs, gürültü yapıyorsun, reis konuşuyor" ifadelerini kullandı. Gazeteciler orada not aldıklarını ve duyamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından bir partilinin araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Gerilim sonrası partililer bir kez daha slogan attı ve daha sonra aynı olay tekrarlanmadı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA DENK GELDİ

ANKA'nın aktardığına göre söz konusu gerilim, Erdoğan'ın konuşmasında basın özgürlüğünden bahsettiği anlara denk geldi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetmişti:

"Hak ve hürriyetlerin genişletilmesinden, devlete çöreklenmiş oligarşik yapılarla mücadeleye; siyaset odaklarının geriletilmesinden milli iradenin güçlendirilmesine kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza attık, birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını gösteriyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik, yapıcı önerilere kulak verdik. Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi anti demokratik yollara asla tevessül etmedik.

Bakınız, burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların iki yüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Biz hafta sonu İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı, belediye başkanları ile toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı; Türkiye'nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu.

Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler; bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüden önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler, ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim. Beyler, cürmünüz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz."