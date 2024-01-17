Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Saray'daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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