Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:35
Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Saray'daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


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