Erdoğan, Mustafa Destici'yle görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:09
Erdoğan, Mustafa Destici'yle görüşecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ittifak görüşmeleri kapsamında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir araya gelecek

İki ismin arasındaki görüşmenin saat 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağı öğrenildi.  

Mustafa Destici'nin lideri olduğu BBP, 14 Mayıs'ta düzenleenn genel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmiş ancak milletvekili çıkaramamıştı. 

Mustafa Destici son günlerde, 2013 yılında sosyal medya hesabından yaptığı "özerklik" paylaşımıyla gündemdeydi.

    


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