Siyasi partileri hedef göstermişti: Mustafa Destici hakkında suç duyurusu
Aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin de yer aldığı 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu görseli “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır” notuyla sosyal medyada paylaşan BBP lideri Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin de yer aldığı 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu görseli “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır” notuyla sosyal medyada paylaşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulundu.
Seymen, Ankara
Cumhluriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Destici’nin hakaret suçu
işlediğini belirterek hakkında kamu davası açılmasını talep etti.
PARTİLERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici X hesabında aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nin de bulunduğu 25 partinin logosunun ve isminin yer aldığı bir görsel paylaştı.
Destici, paylaşımında; “Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.
Destici’nin paylaşımı ve açıklaması sosyal medyada tepki çekti.
KONU YARGIYA TAŞINDI
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, Destici’nin söz konusu paylaşımını yargıya taşıdı.
Seymen, Destici hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak hakaret suçu işlenildiği gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti.
Seymen’in avukatı aracılığıyla
yaptığı başvuruda, “Müvekkilin Genel Sekreterlik görevini yaptığı gelecek
Partisi, üyeleri ve müvekkil hakkında ‘onur, şeref ve saygınlığını rencide
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek’ suretiyle hakaret
suçunu işlemiş, bu paylaşımını, herkesin rahatlıkla erişebileceği X isimli
sosyal medya hesabı üzerinden yapmak suretiyle de hakaret suçunu alenen
işlemiştir. Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde gerçeğe aykırı beyanlarda
bulunmak suretiyle Müvekkilin Genel Sekreterliğini yaptığı siyasi partiye zarar
verecek nitelikte paylaşımlar yapması iyi niyetle ve ifade özgürlüğü ile
açıklanamaz. Hem şüphelinin tanınmış ve kamuya mal olmuş bir siyasetçi olması
hem de paylaşımının en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformunda
yayınlanmış olması göz önünde bulundurulduğunda suç fiilinden geniş kitlelerin
bilgisi olduğu, böylece hem Gelecek Partisi’ne hem bu partinin üyesi ve Genel
Sekreteri olan müvekkilin şahsına zarar vermiştir” denildi.
Dilekçede, “Gerekli araştırmanın yapılarak şüpheli Mustafa
Destici, hakkında TCK’nin hakarete ilişkin maddesi ve Sayın Savcılık tarafından
re’sen araştırılacak ilgili maddeler uyarınca kamu davası açılmasına karar
verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim” ifadelerine yer verildi.
DEMOKRAT PARTİ DE DİLEKÇE VERDİ
Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Destici’nin söz konusu paylaşımını yargıya taşıdı.
Delikanlı, Destici hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti.
Delikanlı’nın yaptığı başvuruda, “Şüpheli Mustafa Destici demokrasimizin
temel direği olan görüş ayrılığına hiçbir şekilde saygı duymadan 14 Mayıs ve 28
Mayıs seçimlerinde kendisinden farklı bir adayı desteklediğimiz için Demokrat
Parti’ yi ve üyelerini kendi geçmişini unutarak sanki terör örgütleri ile
dirsek temasında hatta kol kola olduğunu söylemiştir. Partimizin terör
örgütleriyle hiçbir teması, bağlantısı bulunmamaktadır. Şüphelinin
yazdıklarının aksine partimiz terörün her zaman karşısındadır. Kaldı ki
ülkemizde seçimler gizli oy açık sayım şeklinde yapılmaktadır. Yani kimin kime
oy verdiğini kimse bilmemektedir. Ülkemizde kimin suçlu kimin terörist olduğunu
yüce Türk mahkemeleri belirlemektedir. Türk mahkemelerince terörist olarak
hüküm giyen birisi oy kullanamamaktadır. Şüpheli bilgisi olmadan iftiralarda
bulunmuştur. Son günlerde ülke olarak zor ve hassas günlerden geçiyoruz. Son 1
ay içerisinde vefatını öğrendiğimiz onlarca şehidimiz var. Ülke olarak teröre
karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekirken şüpheli tersine söz ve
eylemlerde bulunmaktadır. Yukarıda yaptığım açıklamalarla beraber mensubu
olduğum Demokrat Parti ne terör sevici ne de destekçisi olmuştur. Şüpheli
tamamen saldırgan, hedef gösterici ve gerçek dışı ifadelerle partimi ve
üyelerini halkımızın gözünde terörist ilan etmeye çalışmıştır. Biliyorum ki
Türk halkı şüphelinin iftiralarına itibar etmeyecektir ancak şüpheli bu
ifadeleri ile partimi hedef göstermeye çalışmıştır” denildi.
Dilekçede, “Paylaşımda aleni bir şekilde partimizi halkımızın gözünde terörist ilan etmeye çalışıp halkımızı kinlendirmek isteyen şüphelinin paylaşımı, emsal kararlar dikkate alınarak x.com ve diğer sosyal medya sitelerinde yayınlamış olduğu paylaşıma erişimin engellenmesi ve kaldırılması, toplumsal barışı bozup insanlar arasında kin ve düşmanlık tohumları eken bu paylaşımın sahibinin de TCK 216/1 kapsamında hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını, 500 milletvekiline terör savunucusu diyen şüphelinin ifadesi alınarak hangi seçilmiş milletvekillerinin terör savunucusu olduğunu öğrenip adı geçen milletvekilleri haklarında araştırma yapılmasını saygılarımla talep ederim” ifadelerine yer verildi.
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