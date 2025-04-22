Erdoğan 'Boykotçular boykot yedi' demişti... Özel'in çağrısı nasıl karşılık buldu?

Yapılan araştırma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının toplumun yarıya yakın bir kesiminde karşılık bulduğunu gösterdi.

Erdoğan 'Boykotçular boykot yedi' demişti... Özel'in çağrısı nasıl karşılık buldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi nedeniyle bazı firmalar için 'boykot' listesi açıklamıştı. Özel'in çağrısı üzerine listelerde yer alan birçok firma ve bunların markaları boykot edilmeye başlandı. 

Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar partisinin ileri gelenleri ise boykotun toplumda karşılık bulmadığını öne sürdü. Erdoğan, "Gezi olaylarında 'Tüketmeyin, ekonomi dursun' çağrıları nasıl çapulcuların ellerinde patladıysa; CHP'nin boykot çağrısına da millet itibar etmedi. Yani boykotçular, bizzat vatandaşımızdan boykot yedi" dedi.

Ancak yapılan araştırma, toplumun yarıya yakın oranda bir kesiminin boykot çağrısını desteklediğini gösteriyor. 

Türkiye genelinde 3.499 kişinin katıldığı ve 29 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara “Özgür Özel’in bazı markalara karşı yaptığı boykot çağrısına tepkiniz nasıl olur?” sorusunu yöneltildi.

'HAK ARAYIŞI', 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ'

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde yüzde 41,1’lik bir kesimi Özel’in çağrısını desteklediğini ve boykota katılacağını belirtti. 

Aaraştırmaya göre, katılımcıların yüzde 45.6'lık bölümü çağrıyı "Hak arayışı" olarak değerlendirdi. 

Katılımcıların yüzde 43.4'ü de boykota destek için kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıları "ifade özgürlüğü" olarak gördüğünü belirtti. 





Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #BOYKOT

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci eylemlerini ve boykotu hedef aldı: Tüm tuşlara basılıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci eylemlerini ve boykotu hedef aldı: Tüm tuşlara basılıyor
TEPAV'dan çarpıcı araştırma: 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!

TEPAV'dan çarpıcı araştırma: 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
Ekrem İmamoğlu: 'Milletimizin bilhassa TRT'yi cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum'

Ekrem İmamoğlu: 'Milletimizin bilhassa TRT'yi cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler