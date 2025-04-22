Erdoğan 'Boykotçular boykot yedi' demişti... Özel'in çağrısı nasıl karşılık buldu?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi nedeniyle bazı firmalar için 'boykot' listesi açıklamıştı. Özel'in çağrısı üzerine listelerde yer alan birçok firma ve bunların markaları boykot edilmeye başlandı.

Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar partisinin ileri gelenleri ise boykotun toplumda karşılık bulmadığını öne sürdü. Erdoğan, "Gezi olaylarında 'Tüketmeyin, ekonomi dursun' çağrıları nasıl çapulcuların ellerinde patladıysa; CHP'nin boykot çağrısına da millet itibar etmedi. Yani boykotçular, bizzat vatandaşımızdan boykot yedi" dedi.

Ancak yapılan araştırma, toplumun yarıya yakın oranda bir kesiminin boykot çağrısını desteklediğini gösteriyor.

Türkiye genelinde 3.499 kişinin katıldığı ve 29 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara “Özgür Özel’in bazı markalara karşı yaptığı boykot çağrısına tepkiniz nasıl olur?” sorusunu yöneltildi.

'HAK ARAYIŞI', 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ'

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde yüzde 41,1’lik bir kesimi Özel’in çağrısını desteklediğini ve boykota katılacağını belirtti.

Aaraştırmaya göre, katılımcıların yüzde 45.6'lık bölümü çağrıyı "Hak arayışı" olarak değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 43.4'ü de boykota destek için kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıları "ifade özgürlüğü" olarak gördüğünü belirtti.











