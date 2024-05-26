Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Tarih verildi...
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapması planlanan ziyarete ilişkin konuştu.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de katıldığı
programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye
yapması planlanan ziyarete ilişkin tarih verdi.
“ZANNEDİYORUM Kİ O KAMPTAN SONRA…”
"Bundan sonraki dönemde de diyalog zeminin süreceğini
tahmin ediyorum" diyen AKP'li Güler, şu ifadeleri kullandı:
"31 Mayıs/1-2 Haziran arası kampımız var. Zannediyorum
ki o kamptan sonraki haftalarda olur. Henüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir
programı var ona göre denk getirilecektir. Tahmin ediyorum, Haziran'ın ilk
haftalarında değerlendirileceğine düşünüyorum"
8 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan
düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti.
Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs saat
16.00'da bir araya gelmişti.
Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.
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