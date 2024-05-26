Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Tarih verildi...

Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:27

Güncelleme: 26.05.2024 - 15:31

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7'de katıldığı programda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapması planlanan ziyarete ilişkin tarih verdi.

“ZANNEDİYORUM Kİ O KAMPTAN SONRA…”

"Bundan sonraki dönemde de diyalog zeminin süreceğini tahmin ediyorum" diyen AKP'li Güler, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mayıs/1-2 Haziran arası kampımız var. Zannediyorum ki o kamptan sonraki haftalarda olur. Henüz Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var ona göre denk getirilecektir. Tahmin ediyorum, Haziran'ın ilk haftalarında değerlendirileceğine düşünüyorum"

8 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti.

Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs saat 16.00'da bir araya gelmişti.

Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.