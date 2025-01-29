Erdoğan da Bakan Mehmet Nuri Ersoy da 'istifa' sorularını yanıtsız bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları yanıtsız bırakırken Bakan Ersoy da kendisine yöneltilen soruları "duymazdan" geldi.

Erdoğan da Bakan Mehmet Nuri Ersoy da 'istifa' sorularını yanıtsız bıraktı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgiliyle ilgili konuşurken sorumlularla ilgili bir kez daha "sonuna kadar gidilecek" mesajları verdi.  

Erdoğan, "Kimin sorumluluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi. 

Gazeteciler, AKP'li Cumhurbaşkanı'na konuyla ilgili olarak grup toplantısı çıkışında soru yöneltmeye çalıştı.

"İSTİFA" SORULARINA YANIT VERMEDİLER

Sorulardan biri de "Turizm Bakanı'nın istifası sözkonusu mu ya da bir görevden alma olacak mı?" şeklindeydi. Ancak soruyu dinleyen Erdoğan, daha sonra başını ileri çevirip yürümeyi tercih etti.  

Benzer şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da partisinin grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorularını yanıtsız bıraktı.


Etiketler: #Kartalkaya Kayak Merkezi #Kartalkaya #Mehmet Nuri Ersoy #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

İlgili Haberler

Nicolas Maduro'nun yemin töreni: Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı

Nicolas Maduro'nun yemin töreni: Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı
Mehmet Nuri Ersoy'un sözleri, yandaş Cem Küçük'ü de çileden çıkardı! Bakan'a sert sözler: 'Her şey masabaşında iyi...'

Mehmet Nuri Ersoy'un sözleri, yandaş Cem Küçük'ü de çileden çıkardı! Bakan'a sert sözler: 'Her şey masabaşında iyi...'
Gazeteci Nuray Babacan'dan 'Mehmet Nuri Ersoy' iddiası: 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'

Gazeteci Nuray Babacan'dan 'Mehmet Nuri Ersoy' iddiası: 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler