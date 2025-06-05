Erdoğan'dan bayram mesajında 'CHP' yorumu: 'Üzüntü duyuyoruz, yanlışta ısrar son bulmalı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj paylaştı.

Ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı, küresel piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'ye etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguladıklarını söyleyip "Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz" iddiasında bulundu.

"Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor" diyen Erdoğan, "Aynı şekilde asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz" diye konuştu.

'SÜREÇ' MESAJI

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçle ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomi dış politika ve güvenlik alanında attığımız adımları Terörsüz Türkiye sürecimiz ile daha muhkem bir zemine oturttuk" dedi. "Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin ruhlarını muazzez edecek şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız."

AKP'li Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında ise daha ise bayramlaşma programı düzenlemeyeceğini duyuran CHP'ye "sitem"lerini dile getirdi. Erdoğan, "86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir" dedi.

"11 BAŞKANIMA AKINCI YOLLAMIŞ, NE BAYRAMI?"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bayramlaşmama tutumuna ilişkin Silivri Cezaevi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyareti sonrası gazetecilere şu sözlerle açıklama yapmıştı:

"Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar. Bayram gelmiyor bize. Benim burada 11 belediye başkanımı millet seçmiş, Tayyip Bey yenemedi diye üzerine akın akın akıncı yollamış. O da gelmiş hukuku ayaklar altına almış, bu kadar iftirayla, hakaretle bir sürü insana bir sürü yalancı tanıklıkla, gizli tanıklıkla bu işlere gelmiş. Ne bayramı yani? Ben bütün milletimizi Kurban Bayramı’nı kutluyorum, bize bayram gelmedi. Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Hepsinin, bütün milletimizin bayramı kutlu olsun."