Erdoğan'dan 'CHP kurultayı' açıklaması: 'Şeriatın kestiği parmak...'





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasındaki bazı mesajları şöyle:

-AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Meselelerimizi değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki konuları kabinemizde etraflıca ele alıyoruz. Kahvaltılı sohbet programımızın sonuncusunu bu sabah gerçekleştirdik. Şehirlerimizin sorunlarını ilk elden dinleme imkanı bulduk. Hem partimize hem ülkemize hem de dış politikaya dair her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor tartışıyor kararlarımızı buna göre alıyoruz. Kızılcahamam Kampımızı 11-13 Temmuz tarihlerinde inşallah gerçekleştireceğiz. Kızılcahamam Kampından inşallah güçlenerek, enerji toplamış olarak çıkacağız. Allah'a hamdolsun teşkilatımızla uyum ve koordinasyon içerisinde yolumuzda ilerliyoruz.

-AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil kardeşlik hukukunu yüceltenleriz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti'deyiz. Gönüller arasında köprü olmak için bir aradayız. Ortak bir gaye, ortak dertler ve meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Bıkmadan, usanmadan, önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Bize milletimizle aramıza duvar örmek asla yakışmaz.

-AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil kardeşlik hukukunu yüceltenleriz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti'deyiz.

-Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk. Yoksulları, garipleri, yolda kalmışları samimiyetle kucakladık, ellerinden tutup kaldırmanın mücadelesini verdik.

-Bu anlayışla inşallah yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Buna hazır mıyız? Artık bu yaz mevsimi mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Geçen sene yaptığımız 'Türkiye Buluşmaları'nı, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' olarak inşallah devam ettiriyoruz.

'CHP KURULTAYI' İÇİN KONUŞTU

-Ana muhalefete yaşanan gelişmeleri milletimiz ibretle izliyor. Parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyorlar. Daha 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına bugün en ağır hakaretleri etmekte hiçbir beis görmüyorlar: Düşeni yemek bir CHP geleneğidir. CHP'de süregiden iç savaş tabi ki CHP'nin iç meselesidir. CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri 'kurultay' tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur. Şu gerçeğe özellikle dikkatinizi çekiyorum, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Bu kavga güreşinin, bu bilek güreşinin hiçbir yerinde yokuz.

-Gitsinler eski ve yeni arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin adının yazdığına baksınlar. Biz hiçbir zaman taraf olmadık olmayacağız. CHP'liler de kozlarını mahkemede paylaşır. Türk yargısı da en isabetli kararı verir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Biz de milletimiz gibi hukuki sürecin tamamlanmasını ve her şeyim açıklığa temenni ediyoruz. Biz siyasete dün girmedik. Bir şekilde milletin huzurundayız. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı. Aynı hukuka saygıyı CHP ve yönetiminde göremiyıruz. Bunun takdirini milletimizin çok iyi yapacağına inanıyorum. CHP'nin siyasi kıblesi şaşmıştır.

-Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hepimiz hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Konu yargıya intikal ettiğine göre bizde milletimiz gibi her şeyin açıklığa kavuşmasını temenni ediyoruz. CHP Genel Başkanının bizi ithamları yakışıksız olduğu kadar çirkindir, siyasi nezaketle bağdaşmayan kötü bir kurgudur. Muhalefetin istikamet sorunun çözmesini umut ediyoruz. Böyle bir dönemde küçük hesapların peşinde koşanlar tarih önünde hesap veremezler"

LEMAN'I HEDEF ALDI: AÇIK KIŞKIRTMA

"Türk milleti islamla müşerref olduğundan beri en önemli vasfı Resullulah sevgisi olan bir millet olmasıdır. Meftunu ve mecnunuyuz. Kahraman ordumuzun peygamber ocağı olarak isimlendirilmesinin. sebebi de bu sevgi ve hürmettir. Bu milletin değerlerinden yoksun kimilerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Bu nefret suçuyla ilgili emniyet ve yargımız hemen harekete geçmiştir. Gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler hesabını hukuk önünde verecekler. Biz takipçisi olacağız. Gençlerimizin gönüllerini ferah tutmasını istiyorum. Bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir."