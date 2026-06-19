Erdoğan'dan 'CHP' ve 'mutlak butlan' mesajları: 'Şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ringinin ikinci etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında muhalefeti hedef alan sözleri ve CHP'deki 'mutlak butlan' süreciyle ilgili mesajları öne çıktı. Daha önceki bir konuşmasında 'mutlak butlan' kararıyla ilgili olarak "Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız" diyen Erdoğan, CHP'ye yönelik bu kez "Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

"BECERİKSİZ İDARECİLER"

İstanbul beklemez, İstanbul ihmale gelmez, İstanbul vizyonsuzluğu kaldırmaz. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

(Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro) Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı.

Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz

Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

NATO ZİRVESİ

7-8 Temmuz’da NATO liderlerini Türkiye’de ağırlamaya hazırlıyoruz. Yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Trump ve liderleri ağırlayacağız. Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür.

CHP'YE 'KURULTAY' GÖNDERMESİ

Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik."