Erdoğan'dan grup toplantısında 'süreç' mesajı: 'Bir kavşağa varıldı, Cumhur İttifakı olarak kazasız belasız geçelim arzusundayız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçle ilgili konuşurken "Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle bu kavşağı da Cumhur İttifakı olarak kazasız belasız geçelim arzusundayız" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca sürece dair "23 Nisan resepsiyonda da belirttiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında CHP'yi de ağır sözlerle hedef alarak "Her gün yeni bir skandal patlak veriyor onların aklına basını susturmak geliyor. Ortada ahlak mı bıraktınız üstünlüğünüz olsun. Hiç bir şey olmamış gibi davranmanız sizin yüzsüzlüğünüzden kaynaklanıyor" dedi.

Konuşmasında, Meclis'te Genel Kurul çalışmalarına katılım konusunda milletvekillerine de üstü kapalı uyarıda bulunan Erdoğan, "Milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek üzere gönderdiyse, bu kutsal görevimizi bahane aramadan, engellere takılmadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız. Özellikle siyaseti engel çıkarmak olarak gören ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına, yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Sizlerin çalışması demek Meclis'in çalışması demektir" diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

'KUT'ÜL AMARE'NİN YILDÖNÜMÜ

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin huzurunda Türkiye Yüzyılı için gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Maruz kaldıkları onca barbarlığa ve soykırıma rağmen topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Allah, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim bizleri ümmete, millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk Kürt Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta."

TOKİ'NİN KONUT KURASI

Aziz yol ve dava arkadaşlarım, partimizin kuruluşunun 25. yıl dönümüne yaklaşırken ilk günkü aşkla milletimize hizmet ediyoruz. Yunus Emre'nin söylediği gibi vatandaşımızın gönlüne girmek için canla başla çalışıyoruz. Bir tek saniyemizi dahi boşa harcamamak için yoğun mücadelenin içindeyiz. Cumartesi günü bu minvalde bir adım daha adım attık. 500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık ve halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. 10 binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evleri hak sahiplerine teslim etmek. Çok hızlı şekilde sahada inşa sürecine başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz.

"BİZİM GERİLİM SİYASETİYLE İŞİMİZ OLMAZ"

Şunu tüm vatandaşlarımızın çok iyi bilmesini isterim. Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Unutmayın. Hizmet eden izzet bulur prensibi bizim siyasetteki pusulamızdır. Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur, devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. İşte AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın vizyonu budur. İşte Türkiye’nin son 23 yılda şehircilikte ulaştığı seviye budur. Hepsinden önemlisi siyasette itibar işte böyle kazanılır, işte böyle korunur. Milletin gönlüne lafla, polemikle, tehditle, şantajla değil, işte böyle eserle, hizmetle, yatırımla, icraatla girilir. Milletimiz bize inansın. Milletimiz bize güvensin. Biz bu güveni evelallah boşa çıkarmadık, çıkarmayız. Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. İnşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız.

CHP HEDEFTE:KÜSTAHÇA TEHDİT EDİYORLAR

Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını ifşa ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik, yapıcı önerilere kulak verdik, hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik. Bakınız burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların iki yüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, biz hafta sonu İstanbul’da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı belediye başkanlarıyla toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı, Türkiye’nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu. Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler. Ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar.

Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Tehditle kimseyi sindiremezsiniz. Eski Türkiye artık yok. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız. Türkiye çok sesliliğe kavuşmuştur bundan geriye dönüş olmayacaktır. Her gün yeni bir skandal patlak veriyor onların aklına basını susturmak geliyor. Ortada ahlak mı bıraktınız üstünlüğünüz olsun. Hiç bir şey olmamış gibi davranmanız sizin yüzsüzlüğünüzden kaynaklanıyor. İnsan bir öz eleştiri yapar, başkalarını suçlamadan önce kendisini bir hesaba çeker, yolsuzluk virüsü bünyeyi sarmadan insan bir müdahale eder, hem bunları yapmayacaksın üstüne bir de basını tehdit edeceksin ne diyelim Cenab-ı Allah bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin."

'SÜREÇ' MESAJI: İTTİFAK OLARAK KAZASIZ BELASIZ GEÇELİM

Süreçte 18'inci ayı geride bıraktık. Hamdolsun birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle bu kavşağı da Cumhur İttifakı olarak kazasız belasız geçelim arzusundayız. Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleri ile hareket etmektedir. 23 Nisan resepsiyonunda da ifade ettiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir. Çünkü kardeşlerim, biz bu yola ittifak olarak Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Biz bu yola bölgemizde oynanan sinsi oyunları bozmak için çıktık. Biz bu yola kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık. Biz bu yola silahların tahakkümüne tamamen son vererek sivil siyasetin demokratik kapasitesini daha da güçlendirmek için çıktık. Biz bu yola kendimiz için değil, Türkiye’nin aydınlık yarınları için çıktık. Bizim yaşadığımız acıları evlatlarımız yaşamasın, bizim ödediğimiz ağır bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk.

MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI: ANA MUHALEFETE MÜSAADE EDEMEYİZ

Çok kıymetli milletvekillerim, sizler de vatandaşlarımızla temaslarınızda görüyorsunuz. Halkımız bizden hizmet bekliyor, proje ve eser bekliyor, dertlerine derman olacak reçeteler bekliyor. Hiçbirimizin hangi sebeple olursa olsun milletin umutlarını boşa çıkarma lüksüne sahip olmadığını tekraren dile getirmek isterim. Eğer milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek üzere gönderdiyse, bu kutsal görevimizi bahane aramadan, engellere takılmadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız. Özellikle siyaseti engel çıkarmak olarak gören ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına, yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Şunu lütfen unutmayın; biz bu yüce çatı altında seçim çevremizle birlikte hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyonun tamamına hizmet etmek için varız.

Sizlerin çalışması demek Meclis'in çalışması demektir. Gerek komisyon gerekse genel kurul boyutuyla yüce Meclis'in yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir. Sizlerden bu vazifeyi partimize ve değerlerimize yakışır biçimde en güzel ve en verimli şekilde yerine getirmenizi bekliyor, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."