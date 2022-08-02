Sayıştay Başsavcılığı'na atanan İsmail Altıntaş kimdir?

02 Ağustos 2022 Salı, 14:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

İSMAİL ALTINTAŞ KİMDİR?

1968’de Bolu Merkez Ahmetler köyünde doğdu. Bolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu. 1991 yılında Sayıştay'da Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003'te Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevine atandı.

İsmail Altıntaş, 2011 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Bolu Milletvekili aday adayı oldu.



2014'te Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri olarak atandı.

7 Haziran 2016'da Uzman Denetçi olarak Sayıştay’daki görevine yeniden başladı. 2016 tarihli 29841 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Savunma Bakanlığının 2016/675 sayılı kararı ile Bakanlığın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü oldu.



