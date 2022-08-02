Son dakika: Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sayıştay Başsavcılığı’na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 00:00
Son dakika: Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş atandı
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Sayıştay Başsavcılığı'na, İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.


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