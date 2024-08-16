Erdoğan Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne AKP'li vekilin kardeşini atadı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:25

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:25

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığının 2024/295 sayılı kararnamesi ile Dicle Üniversitesi rektörlüğüne yeni görevlendirme yapıldı.

Karara göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13'ün maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince mevcut rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un yerine Prof. Dr. Kamuran Eronat atandı.



Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapan Eronat'ın 24. ve 27. Dönem AKP Diyarbakır Milletvekilliği yapan Oya Eronat'ın da kardeşi olduğu biliniyor.

AKP'Lİ REKTÖR YERİNİ KORUDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de yeniden eski AKP milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar rektör olarak atandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre atanan rektörler şöyle:

-Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

-Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, -Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, -İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal,

-Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal,

-Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler,

-Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat,

-Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

-İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir,

-İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek,

-Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen,

- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş



