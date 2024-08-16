Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 02:26

Güncelleme: 16.08.2024 - 02:26

16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliye sevk edildi. Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı.

Resmi Gazete'de, "Yaş haddinden emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali ÇARDAKCI atanmıştır" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ise Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATAMALARI

Öte yandan, bazı üniversitelerde de rektör atamaları yapıldı.

Buna göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Esenyurt Üniversitesi'ne İstanbul Üniversitesi İktisat Dekanı Süleyman Özdemir, Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Erolat, Fırat Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Trakya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Ticaret Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek ve Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal atandı.