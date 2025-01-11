Erdoğan Diyarbakır'da... 'Biji serok Erdoğan!' sloganları altında yeni süreci anlattı!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:58

Güncelleme: 11.01.2025 - 16:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan süreçle ilgili ne mesajlar vereceği merak edilen AKP'li Cumhurbaşkanının konuşmasında 'İslam kardeşliği' gibi dini vurgular öne çıktı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda "Biji serok Erdoğan!' (Yaşasın başkan Erdoğan!) sloganları atıldı.

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ İSLAM KARDEŞLİĞİ"

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Diyarbakır'ın huzuru unutmayın Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir.

Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu? İdeolojilerine uygun suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardır. Milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı. Mayası müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Kim desteklerse desteklesin, küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır.

Bölgemizde yaşanan her hadise oynanan yıkıcı oyunun, sergilenen alçak senaryonun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır.

Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir."

"ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİ"

"Son 1.5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadele serencamı doğrusu ve yanlışıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. 40 yılı aşan bu mücadele sürecinde güvenlik güçlerimizden kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Attığımız her adımın şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın.

"TEK AMAÇ ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESHETMESİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı, yenşi süreçle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önünde yeni ve önemli bir fırsat penceresi açılmıştır.

Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır; terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirmesi vermesi, bölgemizde artan çatışmalar dolayısıyla iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir.

Tek amaç örgütün kendini feshetmesi, kayıtsız şartsız silah bırakmasıdır. Bu sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle çözülecek bir sorundur.