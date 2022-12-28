Erdoğan’ın kabinede ‘müjdelerini’ gazetecilere alkışlatması tepki çekti: Gazeteci amigo değil!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Eleştirel yayın yapan kanallara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazetelere ise Basın İlan Kurumu (BİK) üzerinden baskı yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kabine toplantısında “müjdelerini” alkışlamayan gazetecilere çıkıştı. Erdoğan, kendisini takip eden gazetecilere, “Basın mensuplarımız da hiç alkışlamıyor. Yanlış bir şey mi söyledik?” diyerek sitem etti. Erdoğan’ın bu söylemleri tepki çekti.

"HÜKÜMET KALEMŞORLARI..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Gazetecilerin görevi haberi en doğru şekilde halka ulaştırmaktır. Alkış, gazetecilerin görev tanımlarında yoktur. Ama şu da bir gerçek, ülkemizde gazeteci görünümlü, ‘gereğini yapmak için’ köşelere yerleştirilmiş hükümet kalemşorları vardır. Bunlara da zaten gazeteci denemez” dedi.

"AYIP ETMİŞLER!"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de “İktidarları döneminde gazetecilik yeni bir tanım kazandı. ‘Amigo gazetecilik’ başladı. Gazete adıyla basılıp tam manasıyla propaganda ve siyasi parti bülteni olan medya organları var. Cumhurbaşkanlığına da sadece bunlar girebildiği için Erdoğan’ın alkış beklentisi hiç garip değil” ifadelerini kullandı. Uzun süredir “Erdoğan’a soru sorulamadığını” söyleyen Taşcıer, “Cevapları önceden hazırlanmış, soruları da dağıtılmış cümleler kendisine yöneltiliyor. Dolayısıyla oradakilerin işi zaten alkışlamak. Erdoğan haklı, alkışlamayıp ayıp etmişler” yorumunu yaptı.