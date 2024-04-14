Yeniden Refah Partisi Siverek'te seçimin iptal edilmesi için YSK'ya olağanüstü itiraz başvurusu yaptı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:56

Güncelleme: 14.04.2024 - 18:56

YRP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan ve Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol, bugün YSK'ye Siverek seçimlerinin iptal edilmesi için olağanüstü itiraz başvurusunda bulundu.

Başvuru sonrasında YSK önünde açıklama yapan Mahmut Tandoğan, şunları söyledi:

"YENİDEN REFAH'IN 72 OYU 0 OY OLARAK YAZILMIŞ"

"31 Mart'ta yapılan seçimleri 64 fark oy ile AK Parti kazanmıştı. İtilaflı olan sandıklar tekrar sayılmıştı. Sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve ilçe birleştirme tutanakları üzerinde yapılmış maddi hatalar ve rakamların yanlış yazımı neticesinde YRP'nin 72 olan oyunun 0 olarak yazılmasına yönelik İlçe Seçim Kurulu'na yaptığımız itiraz ile Siverek Belediye Başkanlığı seçimlerini 8 oy farkla Yeniden Refah Partisi almış oldu.

"ÜÇÜNCÜ SAYIMDA YENİDEN REFAH'IN ŞAİBELİ ŞEKİLDE OYLARI AZALTILDI"

Fakat bu işlem yapıldıktan sonra usule aykırı, yasaya aykırı bir şekilde üç sandıkla ilgili; 1369, 1370 ve 1371 no'lu sandıklarla ilgili usulsüz bir sayım yapılmıştır. İlçe Seçim Kurulu'na tanınmayan biri gelmiş ve 'Bu sandıklarla ilgili itirazımız var. Bu sandıklarda şaibe var' demiş. Bu şaibeye ilişkin AKP Temsilcisi Siverek İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek bu 3 sandığın yeniden sayımını talep etmiştir. İlçe Seçim Kurulu'da haksız ve hukuksuz bir biçimde bu üç sandığı tekrar saymıştır. Bu üç sandığın tekrar sayımı neticesinde nasıl oluyorsa AKP'nin oyları üç sandıkta da artıyor, Yeniden Refah Partisi'nin oyları ise üç sandıkta da azalıyor. Bu üç sandıktan biri Şanlıurfa Belediye Başkan Adayımız Sayın Kasım Gülpınar'ın köyündeki sandık. Bu sandığın bu işin içinde olması kuvvetli şüphe uyandırmıştır YRP'de. Bu sandığı inceledik. Sandığın başkanı ile görüşme yaptık dedi ki 'Biz seçim günü bütün seçim kurulunun huzurunda bu sandığın sayımını yaptık, bu sandığın neticesinde hiçbir farklı işlem yapılmamıştır. Ayrıca ilçe seçim kurulunda da bir sayım yaptık. Herhangi bir değisiklik yok.' Ne zaman ki Yeniden Refah Partisi hatayı tepit edip seçimi aldığını ortaya koyunca bu sandıkların üçüncü kez sayımına karar verildi. Bu sayım neticesinde şaibeli şekilde Yeniden Refah Partisi'nin oyları azaltıldı. AKP oyları üç sandıkta arttı ve Siverek tekrar AKP'ye geçti. Bu konuyla ilgili olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak YSK'ya başvurumuzu yaptık. Yüce heyete bu konuda güvenimiz tamdır."

"SEÇMENLERİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ANKARA'YA GELDİK"

YRP Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol ise şöyle konuştu:

"Siverek'te şaibeli bir seçim yürütülmüştür. Biz günlerdir sokaklarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İtirazımız İlçe Seçim Kurulu'nda ret olur olmaz İl Seçim Kuruluna müracaat ettik. İl Seçim Kurulu bazı itirazlarımızı reddetti ama kamuoyunda infial yaratan video ile ilgili seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle talebimizi kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu hemen ertesi gün toplanarak İl Seçim Kurulu'nun seçim yenileme kararını kaldırmıştır. Bu hukuksuzluğun peşini bırakmamak adına seçmenlerimizin iradesine sahip çıkmak için Ankara'ya geldik.

"AKP'NİN İTİRAZLARI YETKİSİZ YAPILMIŞTIR"

Bu durumun önemle altını çizmek isterim. AKP'nin itirazları yetkisiz yapılmıştır. Yetkisi olmayan şahıslar tarafından İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edilmiş ve sandık sonuç tutanağı ile birleştirme tutanağı birbirini doğrulamasına rağmen sandıklar AKP'nin yetkisiz temsilcisinin itirazı sonucu 3 sandıkta sayım 3 kez yapılmış ve AKP'nin oyu 3 sandıkta da artmıştır. Yeniden Refah Partisi'ni oyu ise 3 sandıkta da azalmıştır. Açılan sandıklarda tutanaklarda olmayan 18 adet buruşturulmuş oy pusulası çıkmıştır. Bunun nedenini sorduğumuzda bir cevap alamamaktayız Sonuç olarak Karabahçe Mahallesi'nde yer alan 1369-1370 ve 1371 nolu sandıklara AK Parti tarafından her yönüyle şaibeli bir itiraz gerçekleşmekte ve bu sandıklar sonucunda seçim AK Parti'ye kazandınılmak istenmektedir. Bu konudaki çarpıklıklar ise şöyledir:

*Sayım döküm işlemleri yapılırken herhangi bir itirazın olmadığı bu sandıklara İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan bu itiraz, itiraza yetkili kişilerce yapılmamasına rağmen kabul edilmiştir.

Gerek ıslak imzalı tutanaklarda gerekse de İlçe Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanakları birbirini doğrulamasına rağmen 298 sayılı kanunun 112. maddesine aykırı olarak zaptaltına alınan oy sayıları Yeniden Refah Partisi'nin aleyhine değiştirilmiştir.

İlgili sandıklarda sırasıyla 11, 14 ve 9 olan AK Parti oyları 34,43 ve 41'e yükselirken Yeniden Refah Partisi'nin oyları aynı oranda düşürülmüştür. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarımda gerekse de Belediye Meclisi oylarında herhangi bir değişiklik olmadan sadece Siverek Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların değişmesi hayatın olağan akışına terstir.

* Oy torbalarının muhafaza edildiği yere farklı girişlerin olması, torbalardan çıkan buruşuk oy pusulaları ve her üç sandıkta da ıslak imzalı tutanaklara muhalif sonuçların çıkması oy torbalarında sonradan bir değişiklik yapılması ihtimalını ayan beyan ortaya koymaktadır.

"KISITLI SEÇMENLERİN OY KULLANDIĞINI TESPİT ETTİK"

Ayrıca kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir. Biz bu hukuksuzluğun bitmesi için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurumuzu yaptık. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun sayın yüce heyetine bu yapılan usulsüzlüklerle ilgili güveniyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi, usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmış İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddetmiş ve Yeniden Refah Partisi itirazını İl Seçim Kurulu'na taşımıştı. İl Seçim Kurulu ise itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. İl Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti. Ancak YSK, İl Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararını iptal etmişti.