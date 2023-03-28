Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:58

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 22:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.