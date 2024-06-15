Erdoğan G7 zirvesi sonrası yurda döndü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda döndü.
Özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.
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