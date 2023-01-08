Erdoğan gençlere seslendi: 'Bir kez daha meydan okuyorum...'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 14:59

Güncelleme: 08.01.2023 - 14:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAk Fest buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Gençlere hitap eden Erdoğan, "Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar" diye konuştu.

"ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "AK Parti, gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Bir kez daha meydan okuyorum, gençlerimizle bundan sonra da aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* AK Parti, gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Bir kez daha meydan okuyorum, gençlerimizle bundan sonra da aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz Gençler, gözümüzün nuru gençler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin 4 bir yanında gönlü bizle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

* Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik istiklal Marşımızda tarif eden gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir. Türkiye ve geleceğimizi görmek isteyenler başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatı verdiği için hamd ediyorum.

* Sevgili gençler, ilk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın heyecanı azmi ve kararlılığıyla ülkemize hizmet ettik, ediyoruz.

"HARFLERLE KUŞAKLARI İLİŞKİLENDİREREK BİZİM GENÇLERLE ARAMIZI AÇMAK İSTİYORLAR"

* Son dönemde birileri harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada... Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir o yana bir bu yana savruluyorlar.

* Bu işe yürek işidir kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Biz gençlerimizi seviyoruz onlar da bizi seviyor. İşte tablo burada. Hayatımızın her alanında olduğu gibi daima gençlere hizmet için çabaladık. Gençlerimizde sağ olsun enerjileriyle coşkularıyla hep bizim yanımızda yer aldı.

* Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Birileri sosyal medya mecralarında kendini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, diz dize, el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, taklit etmeye çalıştılar o da olmadı.

* Biz üniversiteye gireceğimiz zaman lise mezunlarından 10'da 1 kişi alıyorlardı. Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları Yükseköğretim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti. Yıllarca bu ülkenin evlatları üniversite eğitimi sürdürecek maddi imkan, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı.