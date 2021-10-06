Erdoğan hedef gösterdi, Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 07:54

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektörlük binası önünde toplanıp Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden öğrencilerden 10'u gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saray’daki düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Boğaziçili öğrencileri hedef alıp "Rektörlerinin arabasının üzerine çıkıp tepinen gençlerin olduğu bir Türkiye’yi ben kabullenemiyorum" demiş ve "Bunlar üniversitenin içindeki teröristlerdir" ifadelerini kullanmıştı.







