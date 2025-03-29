Erdoğan, Hırvat Üyesi Komsic ile telefonda görüştü

Yayınlanma: 29.03.2025 - 18:49

Güncelleme: 29.03.2025 - 18:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti" ifadelerine yer verildi.