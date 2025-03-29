Erdoğan, Hırvat Üyesi Komsic ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Hırvat Üyesi Komsic ile telefonda görüştü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 18:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Tayyip Erdoğan #Erdoğan #telefon görüşmesi #telefon

İlgili Haberler

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a bayram telefonu

Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a bayram telefonu
Erdoğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine telefon: Annenin talebi dikkat çekti

Erdoğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine telefon: Annenin talebi dikkat çekti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler