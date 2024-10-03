Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 14.00'da görüşecek. İki liderin de günlük programında yer almayan zirvenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi bekleniyor.
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Etiketler: #AKP #Devlet Bahçeli #Erdoğan #zirve
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