Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek.

Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 14.00'da görüşecek. İki liderin de günlük programında yer almayan zirvenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmesi bekleniyor.

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Etiketler: #AKP #Devlet Bahçeli #Erdoğan #zirve

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