Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:39

Güncelleme: 03.10.2024 - 14:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 14.00'da gerçekleşmesi beklenen sürpriz görüşmesi başladı. İki liderin de günlük programında yer almayan zirvenin Bahçeli'nin Beytepe'deli konutunda basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

TOKALAŞMANIN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

Bahçeli Meclis’in açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

Bahçeli, tokalaşma hakkında “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” ifadelerini kullanmıştı.