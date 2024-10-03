Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda, bugün bir araya geldi.

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 14.00'da gerçekleşmesi beklenen sürpriz görüşmesi başladı. İki liderin de günlük programında yer almayan zirvenin Bahçeli'nin Beytepe'deli konutunda basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

TOKALAŞMANIN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME 

Bahçeli Meclis’in açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

Bahçeli, tokalaşma hakkında “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #AKP #Devlet Bahçeli #Erdoğan #zirve

İlgili Haberler

CHP kurmayları, Erdoğan'ın ‘İsrail, Türkiye’yi hedefliyor’ iddiasına tepki gösterdi

CHP kurmayları, Erdoğan'ın ‘İsrail, Türkiye’yi hedefliyor’ iddiasına tepki gösterdi
TBMM açılışında CHP lideri Özel, Erdoğan’ı ayakta karşıladı, Bahçeli DEM Parti ile el sıkıştı

TBMM açılışında CHP lideri Özel, Erdoğan’ı ayakta karşıladı, Bahçeli DEM Parti ile el sıkıştı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış: 'Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış: 'Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler