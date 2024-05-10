Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:21

Güncelleme: 10.05.2024 - 16:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öldürülen Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş iddianamesinin kabulünden sonra ilk kez bir araya geldi.

14.45'te başlayan görüşme basına kapalı olarak Beştepe'de gerçekleştirildi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin ana gündem maddesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmeler olması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında yeni anayasaya kapısını kapatması, CHP lideri Özel'in her iki liderle yaptığı görüşmede yeni anayasa sıcak bakmadığını ortaya koymasının ardından ikili arasında bu konunun ele alınması da beklentiler arasında.

İki liderin dış iç politikadaki gelişmeleri de değerlendirmesi öngörülüyor.