Erdoğan ile görüşen Destici'den 'liste' açıklaması

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:14

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 18:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Erdoğan,

Destici ve beraberindeki heyeti Saray'da ağırladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI 'LİSTE' AÇIKLAMASI

Destici, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Ortak liste ile seçime gidilirse bu avantajlı olur. Biz oy oranını çok rahat 55-60 oranına çıkarabiliriz diye düşüncemi daha önce de paylaşmıştım" diyen Destici, "DSP de Cumhur İttifakımıza dahil oldu. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden birisi. BBP seçime hazır. Ben Fatih Erbakan Bey ile de görüşeceğim. Milletvekili listeleri hazır. Biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.

DESTİCİ 'MUTABAKAT YOK' DEMİŞTİ

İttifakta ortak vekil listesi konusunda anlaşma olmadığını söyleyen BBP lideri Destici "Daha önce kazançlı yolun ortak liste olduğunu söyledim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil" demişti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha önce de ifade ettim. Bu sistemde, ittifaklar açısından milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim" diye konuşmuştu.

Ortak liste için tüm partilerin uzlaşması gerektiğini belirten Destici, "Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde 3 parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki 4 siyasi parti, kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edeceğiz" sözlerini kullanmıştı.