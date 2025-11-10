Erdoğan'ın 10 Kasım anmasında hedefi muhalefet: 'Birkaç aydır kötü bir sınav veriyorlar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'inci ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız" dedi.

Konuşmasında muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar ortada duruyor" dedi.

Erdoğan konuşmasında 'toplu iddia' iddiasını da tekrar edip "Bir zamanlar toplu iğne bile üretemiyorduk. Şimdi top yapıyoruz, tank yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zorluklarla ve engellerle mücadelenin ardından yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor.

'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ'NÜ ANLATTI!

Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, en büyük mağduru ise Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine tolerans gösteremeyiz. Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara set çekmişti. Atatürk, en büyük ve kalıcı eserinin hepimizin ortak eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüzyıl önce ilan etmiştir. Onun eserine sahip çıkmak, kalkındırmak, başarılarına yenisini eklemek gerekmektedir. Tam bağımsız Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler onun mirasına hakiki şekilde sahip çıkabilir.

Olmaz denilen, 'yapamazsınız' dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz

YİNE MUHALEFET HEDEF

Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyetle özdeşleştirenlerin son birkaç aydır kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar ortada duruyor. Eğer bugün İHA'larımız varsa, eğer bugün KAAN'larımızı ihraç ediyorsak, biz uçaklarımızı dünyayla yarışır hale getirmişsek demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık.

'TOPLU İĞNE' İDDİASINI TEKRAR ETTİ

"Cumhuriyete hizmet nasıl olur?" Bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk. Bir zamanlar toplu iğne bile üretemiyorduk. Şimdi top yapıyoruz, tank yapıyoruz. Bugün 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Türk savunma sanayinin başarılarından övgüyle bahsediyor."