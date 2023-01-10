Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, "Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular" ele alındı. Erdoğan görüşmede, önümüzdeki dönemde "ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını" ifade etti.
"Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini" belirten Erdoğan, "PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu" dile getirdi.
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