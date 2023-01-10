Erdoğan'dan altılı masaya: Bu demokrasi değil sivil darbe teşebbüsü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:13

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada hedefi altılı masa oldu.

"Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkabilen bir aday yok" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: