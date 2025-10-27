Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı'nı kabul etti

Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı'nı kabul etti

27.10.2025 16:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı'nı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı (ENI) Başkanı Claudio Descalzi’yle görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı (ENI) Başkanı Claudio Descalzi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Basına kapalı yapılan kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Görüşmenin "nadir elementler" tartışmasının gündemde olduğu bir sırada yapılması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisi tarafından Eskişehir'de düzenlenen mitingde konuya ilişkin "Dünyada beşinci en büyük rezerv Türkiye'de, Eskişehir'de. Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Erdoğan, Trump'a 'nadir toprak elementleri'ni ham cevher olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirsek, altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Eğer bunu verirsek, geleceği vermiş oluruz" tepkisini göstermişti. 

 

 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Alparslan Bayraktar #hidrokarbon anlaşması

İlgili Haberler

CHP’den 'Nadir Toprak Elementleri' teklifi: 'Stratejik kaynaklar devlet eliyle işletilsin'
CHP’den 'Nadir Toprak Elementleri' teklifi: 'Stratejik kaynaklar devlet eliyle işletilsin' CHP, TBMM Başkanlığı’na nadir toprak elementlerinin ülke yararına kullanılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, "Bu kanun teklifiyle amaçlanan; nadir toprak elementlerinin devlet eliyle aranması, işletilmesi ve işlenmesi, yine nadir toprak elementlerinin ham madde olarak yurt dışına satışının yasaklanması suretiyle bu stratejik kaynakların millet yararına kullanılmasını güvence altına almaktır" denildi.
Muhalefetin soru önergeleri yanıtsız kaldı: ‘Nadir elementleri dışişlerine sorun’
Muhalefetin soru önergeleri yanıtsız kaldı: ‘Nadir elementleri dışişlerine sorun’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuveyt, Katar ve Umman turu öncesinde, ABD ziyaretine ilişkin muhalefetin verdiği soru önergelerine yanıt gelmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı soruları diğer bakanlıklara yönlendirdi.
CHP'den 'nadir toprak elementleri' için Eskişehir'de tarihi miting... Özgür Özel'den, Erdoğan'a 'Trump' göndermesi: 'Sattırmayız!'
CHP'den 'nadir toprak elementleri' için Eskişehir'de tarihi miting... Özgür Özel'den, Erdoğan'a 'Trump' göndermesi: 'Sattırmayız!' CHP’nin her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 64'üncüsü Eskişehir'de düzenlendi. "Nadir toprak elementleri"ne (NTE) ilişkin önemli mesajlar veren CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'a "Tump" üzerinden yüklendi.