Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı'nı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı (ENI) Başkanı Claudio Descalzi’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Basına kapalı yapılan kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Görüşmenin "nadir elementler" tartışmasının gündemde olduğu bir sırada yapılması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisi tarafından Eskişehir'de düzenlenen mitingde konuya ilişkin "Dünyada beşinci en büyük rezerv Türkiye'de, Eskişehir'de. Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Erdoğan, Trump'a 'nadir toprak elementleri'ni ham cevher olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirsek, altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Eğer bunu verirsek, geleceği vermiş oluruz" tepkisini göstermişti.