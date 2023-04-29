Erdoğan rahatsızlığından 4 gün sonra sahaya indi, yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:43

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:51

Geçen salı günü katıldığı Ülke TV canlı yayınında rahatsızlandığı için programları iptal edilen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı.

Erdoğan, Aliyev‘in kullandığı TOGG T10X ile TEKNOFEST alanına geldi. İki lider ardından birlikte kürsüye çıkarak ziyaretçilere karanfil dağıttı. Törende ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de yer aldı.

AZERBAYCAN VE TOKİ'NİN MARAŞ'TAKİ PROJESİNİN TEMELİ ATILDI

Erdoğan, Aliyev ile sahneye çıktı. Burada yaptığı konuşmada Aliyev'in Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdiğini söyleyen Erdoğan, "Orada gerek okulu gerek camisiyle orada birçok konseptin içerisinde yer alan binalarla beraber Azerbaycan adeta orada şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun da temelini atacağız" diye konuştu.

ALİYEV: AZERBAYCAN'DA BAYRAKTAR MERKEZİ KURULACAK

Erdoğan'dan önce kürsüde açıklamalarda bulunan Aliyev, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. Bugün buradayım, bu da gösterir ki, Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye daima bizim yanımızdaydı, kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı.

2. Karabağ savaşı boyunca Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yoldan geçti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye dünyada söz sahibi olmuştur. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de rol oynuyor. Türk dünyasının büyük potansiyeli var, büyük gücü var. Bugün Türkiye; Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaşım ve siyasi merkezidir.

Türk ordusu bugün dünya çapınca en önde ordulardandır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir. Yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak, burada üretim de olacak. Yakın gelecekte KIZILELMA, Azerbaycan semalarında da olacak. Ben bu sene 3. kez Türkiye'ye geldim. Aziz kardeşim sıra sizde. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir."

"TEKNOFEST'İN BAŞARI ÇITASINI DAHA DA ÇIKARACAĞINA İ"NANIYORUM"

Ardından kürsüye çıkan Erdoğan şunları kaydetti:

* Şu anda değerli kardeşim İlham Bey, işin başından itibaren malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizimle beraber oldu. O da yetmedi daha sonra İlham kardeşim Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Adeta orada bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız. Vahit Kirişci bey karşımızda. Bu birilerinin temel betonuna benzemez. İlham kardeşim de bir senede bitmesi lazım diyor.

* Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da çıkaracağına inanıyorum.

"GERİ KALMIŞLIĞIN PRANGALARINI BİZ PARÇALADIK"

* Kahramanmaraş'ta temelini az önce attığımız deprem konutları için İlham kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan makamları ve halkı dostluk ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermiştir. Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı, verdiği emeklerin boşa gitmediğini kendi gözleriyle görmesidir. Bugün burada geleceğin, çok değerli dünürüm, rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Varisleri değerli Canan yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, eş. Böyle bu işi yürüttüler. Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın milletimizin kaderi olmadığını gösterdik.

"TCG ANADOLU SON HAFTAYI İZMİR'DE GEÇİRECEK, ÇOK ANLAMLIDIR"

* Yüksek teknolojili projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. KIZILELMA havalandı, Togg satışa sunuldu. İşte KIZILELMA. AKINCI burada. TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Anadolu son haftayı da İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Milli Muharip Uçak piste çıktı. İMECE uydumuz uzaya gönderildi. GÖKBEY helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay Tankı testler için ordumuza teslim edildi. HÜR-JET ve ATAK-2 uçtu. TEKNOFET işte tüm bunların sembolüdür.

YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* Bu sinerji birilerini rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği birilerinin kabusu oldu. Son günlerde skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyor. Biri çıkıyor Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, biri İHA ve SİHA'lar maketten diyor, bir başkası TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var diyor, biri çıkıyor projelerimizin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten bahsediyor. Ne yapsalar boş.

AYRINTILAR GELECEK...