Erdoğan: İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürüyoruz

Yayınlanma: 20.07.2024 - 11:34

Güncelleme: 20.07.2024 - 11:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Harekatı'nın 50. yılı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan ''Bugün, tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Ana vatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız.'' ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir.

Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere yürütmelidir.

KKTC'Lİ ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC öğrencilerinin katkı payı hususunda Türk öğrencileriyle aynı haklara sahip olacakları müjdesini verdi.