Erdoğan: İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürüyoruz
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Harekatı'nın 50. yılında yaptığı konuşmada Kıbrıs'taki Türk ve Rum taraflarına ilişkin ''İki devletli çözümün hayata geçmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz'' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Harekatı'nın 50. yılı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan ''Bugün, tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Ana vatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız.'' ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:
İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir.
Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.
Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere yürütmelidir.
KKTC'Lİ ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC öğrencilerinin katkı payı hususunda Türk öğrencileriyle aynı haklara sahip olacakları müjdesini verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Kuzey Kıbrıs'ta Erdoğan'a açık çağrı
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı