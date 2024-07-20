Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı - Erol Dolu

20 Temmuz 2024 Cumartesi

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılındayız. 20 Temmuz 1974 sabahını anımsadım. O tarihlerde televizyon yayınları her yerde yoktu ama herkes radyodan haberleri can kulağı ile dinliyordu.

15 Temmuz 1974’te Yunanistan’ın desteği ile Samson bir darbe sonunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başına geldi. O zamanın Rum lideri Makaryos İngiliz üssüne sığınmış, Yunan cuntası Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleştiğini ilan etmişti. Bu askeri darbeyle birlikte adada yaşayan Türklerin de can güvenliği tehlikedeydi. Bu olay karşısında Türkiye, garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatacaktı.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, kan dökülmemesi için uğraşıyordu. Bunun için Kıbrıs’ta diğer garantör ülke olan İngiltere’ye giderek, zamanın İngiltere Başbakanı Wilson ile Yunanistan’ın Kıbrıs’ta darbesine beraber karşı çıkmak için görüştü. Ama İngiltere’den olumlu cevap alamayınca Türkiye’ye döndü ve çıkarma için hazırlıklar başladı. Genelkurmay başkanı ile buluştu ve yazılı olarak Kıbrıs’a çıkarma yetkisi verdi. Hükümete bunu onaylattı. Muhalefet lideri Demirel’e ve diğer muhalefet liderlerine bilgi verdi ve destek istedi. Meclis’in sınır ötesi operasyon kararının varlığını bildiği için Meclis’in cumartesi toplantıya çağrılmasını istedi. Yani müdahale yapılacak, aynı gün Meclis toplanacaktı.

20 Temmuz 1974 sabahı radyoda saat 06.10’da Başbakan Bülent Ecevit’in, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a indirme ve çıkarma harekâtına başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” sözleri duyuldu. Ardından Rauf Denktaş’ın Bayrak Radyosu’nda “Türk ordusu şu an adanın her tarafına havadan ve denizden Kıbrıs’a çıkmıştır” sözleri duyuldu. Bu sözler Kıbrıs için kurtuluşun müjdesiydi.

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK

Kuzey Kıbrıs’ın topraklarını vatan toprağı yapmak için bu uğurda gözlerini kırpmadan ve korkmadan canlarını feda ederek kanlarını son damlasına kadar akıtarak vatan borçlarını ödeyen şehitlerin ve gazilerin onur ve gurur günüdür. Bu duygularımız Kıbrıslı kahraman Türk savaşçılarımız için de geçerlidir. Türk ordusunun başarısında Kıbrıslı savaşçılarımızın da büyük desteği olmuştur. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü için, Kıbrıs’ta Beşparmak Dağlarının Girne ve Lefkoşa’ya bakan tarafından “hak, adalet, barış ve özgürlük” güneşinin doğduğu gündür. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs için başlangıç değil sonuçtur. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı kutlu olsun.