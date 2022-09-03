Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını hedef aldı: 'Bu bir oyun...'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 20:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine değinen Erdoğan, "TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak mümkün değil. İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80. Nereden nereye? Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e turistik bir seyahat yapmış. Orada da kendisini dolaşırmışlar. İnşallah ilham almıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun bir süredir dillendirdiği 'helalleşme' çağrısını hedef aldı. Erdoğan, ''Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerini almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"SAMSUN'A EN SON 2 YIL ÖNCE GELMİŞTİ"

Şehre gelişimizden itibaren bizleri hep samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Samsun'a en son 2 yıl önce il kongremiz ve Samsun-Sivas Demiryolu rehabilitasyon projesinin açılış töreni için gelmiştik. Tekrar Milli Mücadelenin şehri Samsun'dayız. Bugün burada teşkilatımızın fedakar, gayretli neferleriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. Siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

"BUGÜN İFTİHAR VERİCİ BİR PROGRAMA İŞTİRAK ETTİM"

21 yılın birikimiyle ama ilk günkü aşkla sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün iftihar verici bir programa iştirak ettim. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'e bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin girişimci ruhu bu sene Samsun'da zuhur etti. Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde nerelere gelme görme imkanı bulduk.

"BUNLAR YATARAK OLMUYOR BAY KEMAL"

Gençlerimizin önlerine takozlar konmazsa, hani bir zamanların CHP'sinin bol bol takozlar koyduğu dönem vardı ya, işte bu takozlar olmayınca bu millet nelere muktedirdir onu gösterdi. TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak mümkün değil. İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80. Nereden nereye? Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e turistik bir seyahat yapmış. Orada da kendisini dolaşırmışlar. İnşallah ilham almıştır.

"MİLLETİMİZ YENİ BİR DESTAN YAZIYOR"

Bu millet 1 asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla yeni ve büyük bir destan yazıyor. Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Yıllarca insanımızı birbirine kırdırarak ülkemizin geleceğini çalanlara, provokatörlere, terör örgütlerine, sabah akşam karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına, tüm ikbalini milletin felaketine bağlamış kıfayetsizlere rağmen bir ülkemiz istikrar ve güven abidesi olarak tüm dünyada göz dolduruyor. Şu anda Baykar artık ürünlerini yetiştiremiyor, 1 sene sonraya 3 sene sonraya gün veriyor. Bakın nereden nereye geldik?

"BU ÜLKEDEN TOPLU İĞNE ÜRETİLMİYORDU"

Bu başarılardan yıllarca ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenlerin çok ciddi rahatsız olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi sadece pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Terörle mücadelemizi kendi silahlarımızla yürütebilmemizin bölücü örgüt yandaşlarını rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu toplu iğne. Artık hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Dünya savunma sanayinde geldiğimiz yerin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini de biliyoruz.

"HELALLEŞME BİR OYUN"

Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerini almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak çabası var.

"CHP MİLLETTEN YÜZ BULAMADIKÇA TEHDİT DİLİNE SARILIYOR"

Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de, ülkemize sığnan muhacir kardeşlerimize yönelik nefret söylemleri de bu oyunların bir parçasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor. İnşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız. Bayat senaryoları CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Buradan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum; ne yaparsınız yapın başaramayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz.

"TÜRKİYE'Yİ FETÖ'CÜLERE, PKK'LILAR VE CHP'DEKİ UZANTILARINA TERK EDEMEYİZ"

Asırlık özlemleri gerçeğe dönüştürecek kadrolar biziz. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı milli iradenin, millet egemenliğinin sarsılmaz savunucusu cumhuriyetimizin yılmaz neferidir. Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi ne FETÖ'cü hainlerin ne PKK'lı alçakların ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz.