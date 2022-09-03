CHP'den Erdoğan'a Yunanistan tepkisi: 'Adalar sen şarkı söylerken işgal edildi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan’a yönelik, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösterdi. Tezcan, “Adalar sen şarkı söylerken işgal edildi" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Tezcan, “Nihayet ikrar ettin. ‘Bir gece ansızın…’ şarkısını bırak. Yirmi yıl gözünün önünde adalar işgal edilirken neden sustun? Uyarılarımıza neden kulak asmadın? Sen şarkı söylerken işgal edildi adalar Erdoğan. Şimdi derdin vatan mı, seçim mi? Geliyor gelmekte olan…” ifadelerine yer verdi.
??Nihayet ikrar ettin.— Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) September 3, 2022
??”Bir gece ansızın…” şarkısını bırak.
??yirmi yıl gözünün önünde adalar işgal edilirken neden sustun?
??uyarılarımıza neden kulak asmadın?
??Sen şarkı söylerken işgal edildi adalar Erdoğan.
??Şimdi derdin vatan mı, seçim mi? #geliyorgelmekteolan pic.twitter.com/02cCUbFbxG
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