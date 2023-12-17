Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile İstanbul'da görüştü.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 19:00
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Erdoğan KKTC Ersin Tatar

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