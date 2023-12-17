Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile İstanbul'da görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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