Erdoğan konuşması sırasında dikkat çeken anlar... Süleyman Soylu neredeydi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da konuşma yaptığı sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın yanında bulunmaması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:36
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ziyarette bulunduğu Adıyaman'da Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, 45 bine yakın yurttaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan deprem felaketiyle ilgili konuşmasında "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğu yer ise dikkat çekti.

Erdoğan'ın bir yanında Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, diğer yanında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bulunurken Soylu'nun bu noktadan uzakta AKP'li Cumhurbaşkanı'nın seslendiği kalabalığın içinde yer aldığı görüldü. 

 


Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli

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