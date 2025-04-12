Erdoğan konuştu: 'Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar...'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 19:50

Güncelleme: 12.04.2025 - 19:53

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan açıklamasının bir bölümünde CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef aldı.

Erdoğan, "Bakınız biz, sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmanın gayretindeyiz.

Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin, siyasi ihtiraslarının esiri olanlar, evet, bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanları ile 58 olan havalimanı sayısını 60'a çıkaracaklarını duyurdu.