Boykot nedeniyle gözaltına alınmıştı: Nâzım Hikmet'in yeğeni Murat Germen serbest bırakıldı
Fotoğraf sanatçısı Murat Germen hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce “ekonomik faaliyeti engelleme” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan Germen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında, sanatçı Murat Germen hakkında "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" suçundan yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Nâzım Hikmet'in yeğeni fotoğraf sanatçısı Murat Germen dün akşam saatlerinde yurt dışından ülkeye döndüğü sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkta ifade veren Germen, ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: #BOYKOT #murat germen #gözaltı #fotoğrafçı
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