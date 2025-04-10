İYİ Partili Kavuncu: 'Boykot yapanları ihanetle suçlamak akıl kaybıdır'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:08

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:08

İyi Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Türkiye'nin kapsamlı bir 'İklim Kanunu'na ihtiyacı olduğunu; ancak TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, 'İklim Kanunu Teklifi'nin eksiklikler barındırdığını ve bu nedenle partisinin teklife 'hayır' oyu vereceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye ilişkin açıklamalarını değerlendiren Kavuncu, "Kendisi her ne kadar rasyonel politikalar uygulamaya çalışsa da mensubu olduğu partinin irrasyonel politikaları sonucu o da artık günü kurtarabilmek adına inanamayacağımız açıklamalar yapmaya başladı. Neymiş, 'Merkez Bankası rezervleri, iç ve dış şoklar için biriktirilirmiş.' Biz, 'İç ve dış şok' deyince şunu anlarız; Allah esirgesin bir felaket olur, deprem olur, sel olur, bunlar dış şoktur. O zaman kimse, 'Bunlar niye harcanıyor' demez. Ama siz kendi elinizle bu şoku yaratırsanız ve yarattığınız bu şok, Türkiye'deki piyasalar tarafından kabul görmez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan müdahale, toplum tarafından 'Ne var bunda' diye karşılaşsaydı; sizce piyasalarda böyle bir reaksiyon olur muydu? Piyasalar dalgalanır mıydı? Aksine olumluya bir gidişi olurdu. Piyasalar buna olumlu reaksiyon verirdi. Ne dolarda, dövizde bir dalgalanma olurdu, ne piyasalarda bir güvensizlik olurdu. Bu ülkenin vatandaşları o gün korktu ve Türk lirasından dolara kaçtı. Çünkü bir güvensizlik, bir umutsuzluk yaratıldı. Dolayısıyla şoku yaratan sizsiniz. Bu, bu ülkeye bir ihanettir. Sonra da boykot yapanları ihanetle suçlamak bir akıl kaybıdır" diye konuştu.