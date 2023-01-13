Erdoğan: Kültür ve sanatta arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:38

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerine önceki gün hayatını kaybeden usta sanatçı Burhan Çaçan'ı anarak başladı.

Erdoğan, "Birbirinden değerli albümlere imza atan Burhan Çaçan, geride doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır" dedi.

MENDERES VE ÖZAL'I ANDI

"Gençlerimizle birlikte vatandaşlarımızın kütüphaneyle ünsiyetini ne kadar güçlendirirsek geleceğimiz o kadar emniyette olacaktır" diye konuşan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

Kuraklık iklimi kimi yerlerde özellikle tesis edilmiş, bir kara bulut gibi çöktürülmüştür. Ülkemizde eğitim, öğretim, entelektüel faaliyetleri tek yönlü formatlama amacı olarak tutmaya çalışan zihniyetin yol açtığı kısırlığı yaşadık.

Çocuklarımızı ya okullara hiç almıyorlar ya da faşizan baskılarla kendi ideolojik saplantıları dolayısıyla biçimlendirmeye çalışıyorlardı. Rahmetli Menderes'in başlattığı rahmetli Özal'ın sürdürdüğü bu milletin çocuklarının önünü açma çabalarını hayırla yadediyoruz.

Erdoğan, "Geçen 20 yılda ülkemizin asırlık altyapı eksikliklerini gidermekte gerçekten büyük bir başarı yakaladığımızı kimse inkar edemez. Eğitim, kültür ve sanatta geldiğimiz yeri de önemli görüyoruz ancak bu alanlarda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızın da farkındayız" diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BURHAN ÇAÇAN'IN ÖLÜMÜ

* Kıymetli sanatçımız Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve vakur duruşuyla hem halkımızın gönlünde taht kurmuş hem de Türk halk müziğine eşsiz katkılar yapmış sanatçımızdı. Bizim de gençlik yıllarından itibaren severek dinlediğimiz müstesna bir insandı. Birbirinden değerli albümlere imza atan Burhan Çaçan, geride doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır.

"BURADA BİR GEÇMİŞİM VAR..."

* Böyle bir mezbelelik haldeydi. Burada top da oynadım. Rami top sahası olduğu zaman. Buralara yabancı değiliz, bizim Süleyman efendi de burada zaman geçirdi. Hepsinden öte Sultan 2. Mahmud 1829-29'daki Osmanlı-Rus savaşının askeri ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. Daha sonra gıda toptancıları sitesi dahil farklı biçimde değerlendirmiştir. Bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar nihayet bitti.

* Rami'yi sadece kütüphane değil, bir kültür merkezi olarak planladık. Kütüphanemiz günün 24 saati kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, ilaveleri ile yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuştuk. Günümüzün olmazsa olmazı dijital kaynaklar da burada meraklıları ile buluşacak.

* Pek çok farklı birimle İstanbul'a kazandırdığımız güzel kültür merkezinin restorasyonunda emeği geçen, başta sayın Bakanımız olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Bu eser her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdada karşı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz.

* Modern sanatların ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde bir kongre ve kültür merkezi, sergi merkezi ve kütüphaneyi milletimizin hizmetine sunduk.

* Cumhurbaşkanlığımızın Çankaya Köşkü'ndeki Tarabya yerleşkesinde, Dolmabahçe, Yıldız Sarayı'ndaki eserleri restore ederek Vahdeddin Köşkü'nü bugünkü haline getirerek tarihimize sahip çıktık. Milli Saraylar Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığına bağlayarak ecdad yadigarı pekçok eserin ihyasını sağladık. Taksim'deki AKM'nin tüm olumsuz kampanyalara rağmen İstanbul'un kültür sanat hayatına kazandırdık.

* Üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın gayretlerinin yakın takipçisiyiz. Dönüştürdüğümüz ve inşa ettiğimiz gençliğimiz nezdindeki gördüğü kabulü gittiğim her yerde şahit oluyorum. Bir mekanın şerefi, değeri, anlamı orada bulunanlarladır. Bu mana, bu söz en vücut bulduğu yerlerin bence kütüphaneler olduğuna inanıyorum. İşte burası böyle bir eser. Gençlerimizle birlikte vatandaşlarımızın kütüphaneyle ünsiyetini ne kadar güçlendirirsek geleceğimiz o kadar emniyette olacaktır. Geriye doğru baktığımızda kütüphanelerimiz ne kadar zengin, yaygın, hareketli ise medeniyetimiz o derece üretken, devletimiz güçlü, milletimiz müreffeh olmuştur. Bizim medeniyetimiz kitap, defter, kalem, okumak, anlamak, sormak, anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, irfan, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulmuştur. Ecdadımız her kütüphaneyi cennetten köşke benzetmiştir. İnşallah biz de onlara layık oluruz. İlim, irfan, kültür, sanat faaliyetlerini de ibadet aşkıyla yürüten milletimiz asırlarca dünyaya ışık tutmuş, halen el üstünde tutulan eserler vermiştir.

"ÇOCUKLARIMIZI FAŞİZAN BASKILARLA BİÇİMLENDİRİYORLARDI"

* Bereketli medeniyet iklimimiz yerini fikri ve manevi kuraklığa bıraktıkça sefalet ve gerileme almıştır. Kuraklık iklimi kimi yerlerde özellikle tesis edilmiş, bir kara bulut gibi çöktürülmüştür. Ülkemizde eğitim, öğretim, entelektüel faaliyetleri tek yönlü formatlama amacı olarak tutmaya çalışan zihniyetin yol açtığı kısırlığı yaşadık.

* Çocuklarımızı ya okullara hiç almıyorlar ya da faşizan baskılarla kendi ideolojik saplantıları dolayısıyla biçimlendirmeye çalışıyorlardı. Rahmetli Menderes'in başlattığı rahmetli Özal'ın sürdürdüğü bu milletin çocuklarının önünü açma çabalarını hayırla yadediyoruz.

* Kalkınmanın bütün olduğuna en başında da eğitimin, kültür ve sanatın geldiğine inanıyoruz. Bunun için önceliklerimizin ilk sırasına eğitimi aldık. Geçmişin yanlışlarını düzeltecek, mağduriyetlerini giderecek, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim altyapısı ve sistemi kurmak için kolları sıvadık.

"YARIN SABAHTAN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLIYOR"

* Burada çorbanızı içeceksiniz, kahvenizi içeceksiniz, kek, onu da yiyeceksiniz. Para? Para yok. Yarın sabahtan itibaren uygulama başlıyor. Bizim medeniyetimiz kitapla, defterle, kalemle, okumakla, anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrulmuş, ilimle, tefekkürle kıvamını bulmuştur. İlim, irfan, kültür ve sanat faaliyetlerini de ibadet aşkıyla yürüten milletimiz, bu vasfıyla asırlarca dünyaya ışık tutmuş, hala el üstünde tutulan eserler vermiştir.



"ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞAMADIĞIMIZIN DA FARKINDAYIZ"

* Geçen 20 yılda ülkemizin asırlık altyapı eksikliklerini gidermekte gerçekten büyük bir başarı yakaladığımızı kimse inkar edemez. Eğitim, kültür ve sanatta geldiğimiz yeri de önemli görüyoruz ancak bu alanlarda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımızın da farkındayız.

* Rami kütüphanemizi büyük yürüyüşte yeni bir safha olarak görüyoruz. Gezerken bütün gerek cilt hanesini gördüm gerekse bir ameliyathane gibi, kitapların restorasyonlarının yapıldığı birimlere girdik. Oradaki arkadaşlarımızın nasıl bir hassasiyetle çalıştıklarını, adeta organ nakli yapar gibi kitapların bütün tahrip olmuş, yaprakların tek tek nasıl bir yerden bir yere nakledildiklerini gördüm.

* Ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine ayrı bir destek vererek buraya yurt içi ve yurt dışından kitapları alacağız. Dünyanın dört bir yanından kitap ithali yapacağız. Kütüphanede okuyacak, araştıracak, eser ortaya koyacak, faaliyetlerden istifade edecek herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

