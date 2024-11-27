Erdoğan kürsüde: Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ne diyecek?

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:03

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

BAHÇELİ'YE YANIT VERECEK Mİ?

Erdoğan'ın, Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Bahçeli, dünkü grup toplantısında "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne demişsek hâlâ arkasındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ SORUMLULUKLA KARŞI KARŞIYA"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Aziz milletim, vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalbi bizimle atan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Yüce Allah dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

* Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor. Böyle bir iklimde cumhur ittifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete meshul edenlerin katı vermesi, yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır. Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz. Biz de siyasi hayatımızda bunu savunduk. Ayrıştıran değil birleştiren olduk.

"LÜBNAN'DA ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"

* Sadece bölgemizde değil tüm dünyada barışın, huzurun hakim olması için gece gündüz koşturuyoruz. Türkiye küresel siyasette kutup başı olma rolünü günden güne güçlendirmektedir. Rusya Ukrayna arasındaki çatışma ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı olmak üzere tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail Lübnan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü katkıya hazırız.

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