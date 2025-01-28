Erdoğan ve ailesine hakaret gerekçesi ile tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği öne sürülen kişinin tutuklandığını bildirdi.

Erdoğan ve ailesine hakaret gerekçesi ile tutuklama
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:47

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #mahkeme #Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı #Erdoğan

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