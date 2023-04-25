Erdoğan: Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması planlıyoruz

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:45

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:45

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Engelli atamamızın hak sahiplerine, ailelerine, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi. MEB'e bağlı okullarda görevli öğretmen sayımız da 1 milyonu geçti. Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması, önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olduğumuzun en önemli göstergelerinden biridir.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

* Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum. 192 kahraman öğretmenimizin aziz hatırası milletimizin kalbinde hep yaşayacak. Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, işte burada olduğu gibi atamalarla, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ifade ediyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

"BAŞÖĞRETMEN MAAŞI 25 BİN LİRAYI BULDU"

* Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını alan öğretmenlerimiz mali haklardan da yararlanmaya başladı. Unvan tazminatı ve ek ders ücretiyle birlikte başöğretmen maaşı yaklaşık 25 bin lirayı, uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde kamu personeline yapılacak her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

* Engellileri ihmal eden bir ülke potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir. Biz engellilerin hayata katılımı konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Engellilerimizin hayatın her alanındaki başarılarıyla gurur duyuyorsak bu büyük dönüşüm sayesindedir. Malzemesi insan olan öğretmenlik zaten yükü ağır bir sorumluluktur. Bir de engelli olmanın getirdiği zorluklarla öğretmenliğin ifasının ne anlama geldiğini tasavvur etmek bile güç. Hep birlikte çok daha fazlasına ulaşmamız gerekiyor. İnşallah onu da yapacağız.