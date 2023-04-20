Erdoğan'dan yeni atamalar: Et ve Süt Kurumu'nun yönetimi değişti

Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:12

Güncelleme: 20.04.2023 - 14:12

Yüksek enflasyon ve art arda gelen zamların ardından Et ve Süt Kurumu mağazalarının önünde oluşan uzun kuyruklar konuşulmaya devam ederken; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir karar geldi.

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ET VE SÜT KURUMU YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

Buna göre, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kayhan atandı.

ESK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çalık görevden alındı. ESK Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Sarıtosun ve Ahmet Kalkan getirildi.

TÜİK ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Erdoğan tarafından yapılan diğer atama ve görevden almalar şu şekilde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 112 vergi müfettişinin ataması da gerçekleştirildi. Bakanlıkta açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 6 vergi müfettiş yardımcılarının atanması uygun görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Ankara Bölge Müdürü Hakan Yurttutan görevden alındı.

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Şahabi Erturhan, Hatay Bölge Müdürlüğü'ne Altan Altanlar ve Kocaeli Bölge Müdürlüğüne Mehmet Memiş atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliklere, müfettiş İlker Tura, Serhun Mısırlıoğlu, Himmet Akkaya, Nurullah Demirkıran, Cengizhan Türk, Seyhan Bayramcı, Fatih Çelik, Gülsün Gümüşboğa ve Adem Afşin Ulu'nun ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kanca, Muhammed Çolak ve Mustafa Bulut görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan başmüfettişliklere 21 müfettiş, açık bulunan müfettişliklere de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 3 müfettiş yardımcısı atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Kamer Erturan İbrişim ve Hakan Nalbantoğlu getirildi. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı'na Lütfi Akca'nın ataması gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan Yavuz'un, 20. Bölge Müdürlüğüne Kazım Doğru'nun ve 22. Bölge Müdürlüğüne Cengiz Han Kılıçaslan'ın atanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan ticaret başmüfettişliklerine, ticaret müfettişleri Alper Çoşkun ve Kemal Dedeoğlu, açık bulunan ticaret müfettişliğine de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcısı Hasan Yaprak'ın ataması yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Türksoy'un atanması uygun görüldü.