Samsun Barosu’ndan 'mitinge çocuk çıkarılması'na tepki
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki bir açılışta mikrofonu verdiği 11 yaşındaki çocuğun, “Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcam karşısında kim? O adam hain” sözleri tepkilere neden oldu.
Trabzon’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı açılış töreninde sahneye küçük yaşlarda bir çocuğun çıkarılmasına tepki gösteren Samsun Barosu, “Çocukların politikaya araç kılındığı değil, yüksek yararlarının her daim ve her zeminde gözetildiği bir ülke hayal ediyoruz” açıklamasında bulundu. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dikkat çekilen açıklamada, “Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düzenlenen parti mitinginde 11 yaşında çocuğun bir siyasi parti lideri hakkında ötekileştirici ve hakaretamiz politik söylemlerde bulunabilecek ortama maruz bırakılması çocuk hakları savunucuları olarak bizleri derinden sarsmış ve üzmüştür” denildi. Samsun Barosu açıklamanın devamında şu ifadelerde bulundu: “Çocuğun unutulma hakkı gereği bu tür görüntülerin paylaşmak yoluyla alenileştirilmemesi ve daha fazla yayılmaması konusunda da hassas olmamızı gerektirdiği kanaatindeyiz.”
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