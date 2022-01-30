Kılıçdaroğlu: Tüm trolleri saat 21.00'de bekliyorum
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 21.00’de Twitter hesabından açıklama yapacağını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, “Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere” dedi.
Kılıçdaroğlu çarşamba gecesi de, Kalyon İnşaatın aldığı; Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde yaşanan ve kamunun 6 milyar TL zararına uğramasına yol açan gelişmeleri de Twitter hesabından açıklamıştı.
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