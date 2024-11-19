Erdoğan müdahil oldu: 16 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanına hakaret davası

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:14

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:15

İstanbul Sarıyer’de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla sokak ortasında gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuğun yargılanması devam ediyor.

Altı ay boyunca karakolda imza attırılan çocuğun yargılandığı davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının da müdahil olarak ceza istediği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN KORUMASININ TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 16 yaşındaki liseli, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun geçişi sırasında küfrettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

HAFTADA 1 GÜN İMZA VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

Çocuğun avukatı Kardelen Ateşci, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, staj yapan müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek adli kontrolün devam edeceğini, çocuğun her hafta polis merkezine giderek imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi 30 Eylül 2024’te yeni bir karar vererek adli kontrol kararının kaldırılmasını kabul etti.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenlendi. Cumhuriyet savcısı, “Kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu” ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaretten cezalandırılmasını talep etti.

12 Kasım’da görülen ilk duruşma öncesi müdahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, liseli çocuğun cezalandırılmasını talep etti.

'DUYDUĞUM ŞEY ÜZERİNE ARAÇTAN İNDİM'

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emine G. de tanık olarak dinlendi.

Emine G., “Huber Köşkü’nde Cumhurbaşkanı’mızın programından sonra Dolmabahçe’deki programa gitmek üzere yola çıkmıştık. Ben Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu resmi aracın 4 araç gerisindeki araçta idim halkı selamlıyordu. Cam açık vaziyette el sallıyordu. Koruma araçlarının da camı açıktı. Çocukların küfür ettiğini duyduktan sonra araçtan indim. Polis arkadaşlarla yanlarına gittik kimliğimizi gösterip kendilerine neden böyle bir şey söylediklerini sorduk… Yaşları küçük olduğu için karakola gitmemiz gerektiğini söyledik ailelerine haber verdik. Ben duyduğum şey üzerine araçtan indim. Resmi işlemleri başlattım ifadesini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme 10 Aralık’a ertelenirken Erdoğan’ın avukatının katılma talebi de kabul edildi.

Ayrıca, “Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak konvoyun geçiş öncesini ve sonrasını gösteren kamera görüntülerinin istenmesine, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak tutanakta imzası bulanan bir başka Cumhurbaşkanlığı korumasının da duruşmada hazır olmasına” karar verildi.