Uyuşturucu parası vermeyen annesine hakaret edip eşyalar kırdı: Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu parası istediği annesine, olumsuz yanıt alınca hakaret edip evdeki eşyalara zarar veren Yunus K. (26) tutuklandı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesine hakaret edip eşyalar kırdı: Tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:01

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus K. annesinden uyuşturucu satın almak için para istedi.

Annesi olumsuz yanıt verince Yunus K., ona hakaret edip evdeki eşyalara zarar vermeye başladı.

KADES’e basıp ihbarda bulunan annenin evine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K., çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘Mala zarar verme’ ve ‘Hakaret’ suçlarından tutuklandı.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #anne #hakaret

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